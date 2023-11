Fisco: Patuanelli (M5s), emendamento per deroga esonero contributivo giovani coltivatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato un emendamento al 'Proroga termini' per prorogare l'esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40. Con la proroga di tale misura, introdotta dal governo Conte II, vogliamo continuare a sostenere concretamente un comparto strategico per il sistema Paese, aiutando i nostri giovani", afferma in una nota il capogruppo del M5s al Senato Stefano Patuanelli. "Mi auguro di trovare, da parte della maggioranza e del governo, la necessaria sponda affinché l'emendamento venga approvato", conclude. (Com)