Medio Oriente: generale Figliuolo termina visita di due giorni in Libano

22 luglio 2021

- “Sono qui per darvi atto di quello che state facendo in uno scenario complesso che in questi giorni è sotto gli occhi del mondo. Vi ringrazio per il vostro spirito di sacrificio, per la professionalità, l’abnegazione e la grande umanità: questo è il nostro modo di operare, la 'via italiana' nelle missioni che conduciamo nelle diverse aree di crisi”. Con queste parole il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, Comandante operativo di vertice interforze (Covi), ha salutato i militari del contingente Unifil schierati a Shama e della Missione bilaterale italiana in Libano (Mibil) a Beirut, manifestando loro i sentimenti di vicinanza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Figliuolo conclude oggi una visita ufficiale di due giorni nel Paese dei cedri, nel corso della quale ha incontrato, tra gli altri, i vertici delle missioni italiane, il comandante della United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil), l’ambasciatrice d’Italia a Beirut e il comandante delle Lebanese Armed Forces. (Com)