Veneto: rinnovato contratto regionale imprese artigiane e Pmi area comunicazione

- Confartigianato imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Slc Cgil Veneto, Fistel Cisl Veneto e Uilcom Uil Veneto hanno siglato il contratto regionale dell'area comunicazione, delle imprese artigiane e Piccole e medie imprese, con scadenza al 31 dicembre 2026. La firma è avvenuta negli scorsi giorni e il contratto riguarda 1.050 imprese artigiane e 5.400 dipendenti. Come si apprende in una nota, le parti "hanno concordato di definire una nuova struttura retributiva articolata su due pilastri: da una parte l'introduzione di un elemento retributivo variabile legato alla verifica di indicatori di prestazioni aziendali, che darà la possibilità di poter godere della tassazione agevolata prevista dalle vigente normativa; dall'altra le parti hanno voluto valorizzare il welfare aziendale su base contrattuale, cogliendo le nuove opportunità in termini di agevolazioni offerte dalla normativa, per consentire ad imprese e lavoratori di poter beneficiare di un sostegno concreto in un contesto economico incerto". "Le innovazioni apportate con il rinnovo del contratto regionale - hanno dichiarato il presidente dell'Area Comunicazione e Servizi Innovativi di Confartigianato Imprese Veneto, Roberta Cozza, di Cna comunicazione, Adriano Barioli, e il presidente di Casartigiani Veneto, Franco Storer - possano dare una risposta concreta e moderna alle esigenze produttive e di flessibilità di un mercato in continua evoluzione, che risente di una congiuntura economica caratterizzata da una situazione internazionale particolarmente negativa. Si conferma nuovamente la capacità del Veneto di dialogo e di confronto tra le parti regionali con il fine di individuare soluzioni innovative in grado di incrementare l'attrattività delle imprese artigiane e Pmi e di intercettare i fabbisogni reali dei lavoratori". (segue) (Rev)