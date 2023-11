Veneto: rinnovato contratto regionale imprese artigiane e Pmi area comunicazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato importante rinnovare un contratto regionale da troppo tempo scaduto che riguarda oltre 1050 aziende nella nostra regione per un totale di oltre 5.500 dipendenti dei settori dei grafici, editoriali e pubblicitari, serigrafie, imballaggi e cartotecniche - hanno commentato i segretari delle organizzazioni sindacali Nicola Atalmi di Slc Cgil, Mauro Vianello di Fistel Cisl, e Enrico de Giuli di Uilcom Uil -. L'introduzione di un elemento variabile della retribuzione estende la possibilità di riconoscere un premio di risultato dai 160 ai 180 euro nel triennio in tutte le aziende con una procedura semplificata che gode anche della detestazione prevista per legge, tutte le lavoratrici e lavoratori del settore potranno ricevere una cifra di 250 euro in welfare aziendale (buoni benzina e buoni spesa o altro); mentre aumentano le risorse disponibili per la bilateralità che permetterà di ricevere anche un bonus dai 300 ai 500 euro per i giovani che vorranno aderire alla previdenza complementare. Invitiamo le lavoratrici e lavoratori del settore a rivolgersi per informazioni agli sportelli Ebav del proprio territorio". (Rev)