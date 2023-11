Sardegna: Cagliari si prepara alle cerimonie del 4 novembre e alla visita del presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cagliari si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate il 4 novembre. È in attesa di conferma, invece, la presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e della Premier, Giorgia Meloni. I preparativi per lo schieramento delle forze armate, comprese la Brigata Sassari, la Marina, l'Aeronautica, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, sono in corso. A Cagliari, via Roma, lato porto, fervono i preparativi in vista della cerimonia delle 11.30 presso la calata Mariano Delogu, Le Frecce Tricolori Cagliari, e alcune navi della Marina Militare sono già attraccate nel porto del capoluogo sardo. Il Comune di Cagliari ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura al traffico veicolare di via Molo Sant'Agostino, dal suo incrocio con via Sassari al Lungomare New York 11 Settembre. (segue) (Rsc)