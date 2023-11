Sardegna: Cagliari si prepara alle cerimonie del 4 novembre e alla visita del presidente della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intero Lungomare sarà chiuso da via Molo Sant'Agostino fino a piazza Deffenu, con interruzione anche della corsia di via Roma riservata al trasporto pubblico locale, dov'è stato eretto il palco delle autorità. Varchi e transenne saranno presidiati dalle forze dell'ordine, e il pubblico potrà assistere alla cerimonia nelle aree designate. In parallelo, un corteo organizzato dal Comitato per il No al 4 novembre come festa nazionale delle forze armate, insieme a diverse associazioni, avrà luogo durante la visita del Presidente in città. Il corteo partirà da piazza Giovanni XXIII e si dirigerà verso piazza Repubblica. Gli organizzatori del corteo esprimono preoccupazioni riguardo alle attività militari e di addestramento presenti nella regione, richiedendo il cessate il fuoco e la pace. (Rsc)