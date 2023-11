Germania: presidente Consiglio ebrei, Scholz parli chiaro a Erdogan su Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, deve spiegare “con parole chiare” al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che la sua designazione di Israele come “Stato terrorista” viene respinta. È quanto affermato dal presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania (Zdj), Josef Schuster, in vista della visita di Erdogan a Berlino in programma per la metà di novembre. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, Schuster ha dichiarato: “Come minimo, mi aspetto che il governo federale e il cancelliere dicano parole chiare a Erdogan riguardo a questa dichiarazione e che tali affermazioni non possono in alcun modo conciliarsi con l'atteggiamento della Repubblica federale tedesca”. Inoltre, per il presidente dello Zdj, è “molto importante” chiarire a Erdogan che la Turchia non potrà “assolutamente” aderire all'Ue con le sue posizioni contro Israele e a sostegno di Hamas. (Geb)