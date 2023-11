Migranti: Patuanelli (M5s), Piantedosi dimostra precarietà sistema controlli ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Trieste conferma "il senso di assoluta precarietà del sistema di controllo alla frontiera italo-slovena". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Stefano Patuanelli. "Mancano pattuglie miste organiche che il ministro ha annunciato come 'brigate miste' e strutture adeguate, oltre che personale delle forze dell'ordine, a protezione di chi controlla in vista della prossima stagione invernale. Aspetti che le stesse forze dell'ordine per bocca dei propri sindacati hanno denunciato", sottolinea l’esponente dei Cinque stelle. "Così come non sono state date risposte a chi chiedeva, come noi e gli stessi sindaci confinari, di corsie preferenziali per i transfrontalieri. I risultati, poi, assolutamente in linea con le operazioni di polizia dei mesi scorsi sui passeur individuati e i controlli, dimostrano che siamo difronte a una operazione che, seppur nata con scopi di sicurezza, ha il sapore di una iniziativa per accontentare alcune forze politiche in vista della prossima tornata elettorale. Infine - conclude Patuanelli - nessuna indicazione è stata data sulla contestata iniziativa del governo di istituire Cpr in ogni regione, che in Friuli Venezia Giulia sconta proteste da parte del territorio e cozza con l'autonoma regionale di cui Fedriga e Roberti non danno risposta". (Frt)