Intelligenza artificiale: Sunak, dobbiamo muoverci rapidamente di fronte ai cambiamenti

- Sulla legislazione relativa all'Intelligenza artificiale, "la lezione da apprendere è che dobbiamo muoverci rapidamente, ed è quello che stiamo facendo". Lo ha affermato il premier britannico Rishi Sunak, in conferenza stampa a Bletchley Park sulla sicurezza dell'Ia. "Ecco perché ho iniziato a concentrarmi su questo tema alcuni mesi fa, è per questo che abbiamo convocato il vertice", ha spiegato. La tecnologia si sta sviluppando "ad un ritmo tale" che i governi "devono assicurarsi di poter tenere il passo", ha aggiunto. Sunak si è poi detto “altamente fiducioso” che vengano stipulati accordi dopo il vertice che consentiranno a livello globale di affrontare in modo nuovo i rischi posti dall’intelligenza artificiale. "Uno dei nostri obiettivi era che altri Paesi investissero nella ricerca sulla sicurezza", lavorando in modo collaborativo con il coinvolgimento di istituti in tutto il mondo "per condividere ricerca e informazioni, perché in questo modo costruiremo un quadro molto migliore della situazione". Sunak ha poi spiegato di ritenere che le aziende abbiano la responsabilità "morale" di garantire che la tecnologia sia sicura, ma solo i governi possono verificare se le tecnologie sono conformi ai requisiti di sicurezza nazionale.(Rel)