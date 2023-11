Imprese: Saipem confermata tra aziende più sostenibili al mondo per EcoVadis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per il 2023 Saipem si conferma al livello più alto nella valutazione di EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di valutazione di sostenibilità aziendale. E' quanto comunica la stessa azienda sul proprio sito Internet. In particolare, Saipem ha ricevuto un punteggio totale che le consente di ottenere il riconoscimento più elevato - livello Platinum - che colloca la società tra le migliori aziende al mondo per la qualità del sistema di gestione della sostenibilità e che rappresentano l’un per cento del totale delle 90.000 aziende oggetto di valutazione. La metodologia di EcoVadis consiste nel valutare la sostenibilità di un’azienda attraverso le sue politiche, le misure di implementazione e i risultati ottenuti, attribuendo un punteggio alla performance della società in relazione a quattro macro-ambiti: ambiente, tutela del lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile. Il punteggio complessivo riflette la qualità del sistema di gestione al momento della valutazione e si basa su standard internazionali riconosciuti come il Gri (Global reporting initiative), il Global compact delle Nazioni unite e le linee guida ISO 26000. Questo importante riconoscimento testimonia il continuo impegno di Saipem nell’integrazione dei temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nelle strategie e nei processi di business al fine di generare valore sostenibile per tutti i propri stakeholder. (Rin)