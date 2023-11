Maltempo: a Vicenza Coc aperto per tutta la notte per monitorare livello fiumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Vicenza rende noto che il Centro operativo comunale (Coc) rimarrà aperto in forma ristretta per tutta la notte a monitoraggio l'evolversi del maltempo e in particolare il livello dei fiumi. Una nuova piena dei fiumi Bacchiglione e Retrone potrebbe verificarsi nella notte. In via precauzionale, i parchi comunali sono stati chiusi fino a venerdì. "Ho voluto verificare di persona e non solo con i referenti comunali - ha dichiarato il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, a seguito della riunione con i referenti del Centro operativo comunale, compresi Amcps, Aim, Viacqua, Genio Civile e Consorzio di Bonifica Bacchiglione - le procedure di allertamento. Ho dato, inoltre, mandato perché i responsabili di ciascuna funzione prevista dal Piano di emergenza presentino le proprie osservazione per l'aggiornamento del documento, a cinque anni dall'ultima revisione". (Rev)