Ucraina-Paesi Bassi: Zelensky accoglie a Kiev ministra Difesa olandese Ollongren

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi a Kiev la ministra della Difesa dei Paesi Bassi, Kajsa Ollongren. A renderlo noto su Telegram è stato lo stesso Zelensky. Il presidente ha informato Ollongren della situazione sul campo di battaglia e ha discusso l'ulteriore sostegno dei Paesi Bassi nel rafforzare l’esercito ucraino e la sicurezza del corridoio del grano. “Grazie per le decisioni importanti per aiutare l'Ucraina. Siete diventati un esempio per altri partner”, ha aggiunto il leader ucraino. (Kiu)