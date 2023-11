Pensioni: Ghiglione (Cgil), modifica aliquote provvedimento incostituzionale, serve retromarcia per tutti i pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul disastro previdenza e sulla necessità di promuovere correttivi di emergenza alla legge di bilancio, leggiamo dichiarazioni che ci preoccupano. La modifica delle aliquote di rendimento per i pubblici è assolutamente sbagliata e per questa ragione l’Esecutivo deve fare una retromarcia totale, e non parziale, su questo provvedimento che ha dei profili di incostituzionalità”. È quanto afferma la segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione. “La norma - aggiunge la dirigente sindacale - deve essere cambiata per tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori pubblici che il Governo pensa di penalizzare retroattivamente. L'idea di fare cassa con le pensioni è un errore rispetto al quale sciopereremo nelle prossime settimane, insieme alla Uil". (Rin)