Cultura: Sangiuliano su Lucca comics, importante partecipazione tantissimi giovani

- Lucca comics "è una grande e innovativa manifestazione che sta crescendo di anno in anno tanto da aver raggiunto, ormai, una rilevanza internazionale. È importante la partecipazione di tantissimi giovani che si sentono coinvolti nelle diverse articolazioni dell'evento". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha trascorso gran parte della giornata a Lucca, accompagnato dal sindaco Mario Pardini, dai parlamentari Giovanni Donzelli, Alessandro Amorese, Paolo Marcheschi, Riccardo Zucconi e Chiara La Porta, e dal direttore Beatrice Venezi. Il ministro - si legge in una nota - si è soffermato a visitare vari padiglioni: gli stand delle Forze armate; la mostra dedicata a J.R.R. Tolkien, curata da Oronzo Cilli e Roberto Di Meglio; e lo spazio dedicato al progetto "Fumetti nei musei", realizzato dal ministero della Cultura. "Vogliamo essere vicini a Lucca comics e all'amministrazione cittadina. Abbiamo già stanziato due milioni di euro per il museo del Fumetto e siamo pronti a trovare ulteriori risorse perché è importante dare alla città una struttura permanente in questo ambito", ha aggiunto Sangiuliano. (Com)