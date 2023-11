Francia: 29 per cento dei cittadini ha fiducia in Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 per cento dei cittadini francesi a novembre dichiara di aver fiducia nel presidente Emmanuel Macron, 3 punti percentuali in più rispetto a ottobre. È quanto emerge da un sondaggio condotto per il quotidiano "Le Figaro" dall'istituto Kantar Public. Aumentano anche i consensi per la premier Elisabeth Borne, che in un mese guadagna un punto arrivando al 25 per cento. Tra le personalità politiche più apprezzate dai francesi c'è anche l'ex primo ministro Edouard Philippe, che guadagna 2 punti attestandosi al 40 per cento. Marine Le Pen è invece calata di un punto, al 35 per cento. (Frp)