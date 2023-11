Spagna: "El Mundo", negoziato tra JxCat e socialisti si protrae per "discrepanze essenziali" su amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato tra Uniti per la Catalogna (JxCat) di Carles Puigdemont ed il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) sulla legge di amnistia ha subito una momentanea battuta d'arresto a causa di "discrepanze" che riguardano "elementi essenziali" del testo, che si prevedeva sarebbe stato approvato oggi. Secondo diverse fonti vicine ai negoziati consultate dal quotidiano "El Mundo", le trattative si sono complicate "all'ultimo minuto" dopo che JxCat ha ritenuto che i socialisti avessero cercato di introdurre modifiche in questioni legali che considerano "fondamentali". I vertici di JxCat si sono riuniti per sei ore all'Hotel Thon di Bruxelles ed era stata annunciata una dichiarazione del leader, Carles Puigdemont, che è stata poi annullata. Nel frattempo, la direzione di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ha dato il via libera all'accordo globale raggiunto con il Psoe per l'investitura di Pedro Sanchez alla presidenza del governo, anche se la militanza deve ora approvare il patto in una successiva consultazione. (Spm)