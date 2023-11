Speciale infrastrutture: Italia-Francia, dal Medio Oriente alle infrastrutture, cooperazione ribadita da Tajani e Colonna a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cooperazione a tutto campo, dalla crisi in Medio Oriente che vede una posizione condivisa a questioni di carattere squisitamente bilaterale come la mobilità e le grandi opere infrastrutturali. Tutto questo è stato discusso dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dall’omologa di Parigi, Catherine Colonna, nel corso della prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese tenuta a Torino. Il Comitato di cooperazione è un organismo istituito dal Trattato del Quirinale, che come ha anticipato Colonna vedrà nei prossimi mesi una seconda tappa in Francia. La riunione è stata ospitata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in collaborazione con il sindaco della città di Torino, Stefano Lo Russo, e ha visto la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali, di parlamentari e di organismi di cooperazione transfrontaliera, oltre che delle amministrazioni centrali. Inevitabile, nel corso dei colloqui tra Tajani e Colonna, è stato dare una posizione di rilievo alle questioni internazionali attuali. “Lavoreremo per far uscire i nostri cittadini dalla striscia di Gaza nel modo più rapido possibile, per garantire la loro incolumità”, ha affermato Tajani in un punto stampa con Colonna. “Sul Medio Oriente abbiamo un’idea comune. Lavoreremo insieme per cercare di aiutare la popolazione civile di Gaza”, ha precisato ancora Tajani. (Res)