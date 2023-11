Sardegna: nell'ospedale di Oristano attivato il Day Hospital di Neurologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco più di un anno fa non esisteva neanche un servizio di neurologia all’ospedale San Martino di Oristano. Fra pochi mesi il nosocomio oristanese avrà un vero e proprio reparto. Intanto è partito il servizio di Day Hospital al piano terra, nei locali interni al reparto di medicina, dell’ospedale oristanese. “Un risultato importante per la nostra azienda sanitaria e che rientra nelle principali azioni di implementazione dei servizi e dei reparti dell’ospedale San Martino messe in campo da questa direzione generale”, ha esordito il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi. Il nuovo servizio è stato presentato stamattina alla stampa proprio nei locali, che lo ospiteranno, al terzo piano dell’ospedale cittadino. “Con l’arrivo di due nuovi neurologi ora abbiamo potuto attivare il day hospital per i pazienti affetti da patologie neurologiche”, ha sottolineato Bastianino Murgia, direttore della Struttura Complessa di Neurologia dell’ospedale San Martino, “ci occuperemo soprattutto dei pazienti affetti da sclerosi multipla, ma non solo. Prenderemo in carico anche i pazienti con neuropatie periferiche e miastenia”. Murgia ha precisato: “L’avvio del nuovo servizio di Day Hospital rappresenta un passo fondamentale nella realizzazione di un progetto a medio-lungo termine per la presa in carico globale del paziente neurologico. Esso permetterà ai pazienti di ricevere gli opportuni trattamenti nel loro territorio senza l’obbligo di rivolgersi ad altre strutture regionali. L’inizio dell’attività sarà chiaramente graduale con l’intento di portarla a regime nel minor tempo possibile. Questo è legato sia al numero potenzialmente elevato di pazienti da prendere in carico, sia alla complessità dei trattamenti attuati. E’ sufficiente ricordare che negli anni ‘80-’90 si avevano a disposizione dai 3 ai 5 trattamenti, mentre oggi ci confrontiamo con 15-20 linee terapeutiche, che consentono, sempre di più, un trattamento su misura per ciascun paziente”. (segue) (Rsc)