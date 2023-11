Sardegna: nell'ospedale di Oristano attivato il Day Hospital di Neurologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco più di un anno fa nell’ospedale oristanese c’erano solo alcuni ambulatori dedicati a epilessia, disturbi del movimento ed ecodopler. “Col mio arrivo a maggio 2022 ho incrementato il numero di ambulatori e ampliato i servizi offerti ai pazienti con la gestione di tre letti tecnici in area medica”, ha ricordato ancora Murgia, “i due nuovi neurologi, oltre all’apertura del Day Hospital, ci consentono di portare il numero di letti tecnici a cinque e di aprire due nuovi ambulatori, uno generale e uno dedicato alle cefalee”. Servizi importanti in particolare per i malati di sclerosi multipla, una patologia che in Sardegna fa registrare numeri record rispetto alle altre regioni italiane. Sono 7 mila i sardi colpiti da sclerosi multipla, 400 casi ogni 100 mila abitanti rispetto alla media nazionale di 198 casi ogni 100 mila abitanti e un’incidenza della malattia di 12 casi ogni 100 mila abitanti, il doppio della media nazionale di 6 casi ogni 100 mila abitanti. Questo significa che ogni anno nell’isola si registrano 180 nuove diagnosi di sclerosi multipla. (segue) (Rsc)