Sardegna: nell'ospedale di Oristano attivato il Day Hospital di Neurologia (3)

- “Numeri destinati a crescere, visto che il tasso di mortalità per questi pazienti è fortunatamente basso”, ha precisato Murgia. Nell’oristanese poco meno di 700 cittadini sono affetti da questa patologia, che non risparmia, purtroppo, nessuna zona interna e nessun paese, anche quelli più piccoli. ”Siamo molto soddisfatti per l’apertura di questo servizio, un primo traguardo per il quale mi sono attivato sin dal mio insediamento nel 2018”, ha affermato il commissario in scadenza dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Oristano Achille Foggetti, anche consigliere nazionale dell’Aism e referente per la Sardegna della stessa associazione, “finalmente nell’Atto Aziendale approvato da questa direzione generale della Asl di Oristano la sclerosi multipla è stata inserite fra le patologie, che devono essere curate in presidi sanitari in loco. La sclerosi multipla è una patologia complessa e per i malati dell’oristanese ricevere prestazioni sanitarie nel territorio è un primo grande risultato”.Il direttore sanitario, Antonio Maria Pinna, ha concluso: “Entro i primi mesi del 2024 saremo anche in grado di avviare un reparto autonomo di neurologia all’interno del presidio ospedaliero del San Martino. Sarà un altro importante traguardo, che testimonia la costante attenzione e il costante impegno di questa direzione generale al potenziamento dei servizi dello stesso nosocomio cittadino”. (Rsc)