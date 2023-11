Schengen: ministro Interno sloveno, Bulgaria e Romania potrebbero contribuire a difesa confini Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’ingresso nell’area Schengen, Bulgaria e Romania potrebbero contribuire a una difesa più efficace dei confini dell’Unione europea. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro dell’Interno sloveno, Bostjan Poklukar, al termine del vertice trilaterale con gli omologhi di Italia e Croazia. Secondo Poklukar, “la sicurezza dei Balcani occidentali è sicurezza anche dell’Unione europea”. Per questo, ha spiegato il ministro, la Slovenia sosterrà anche l’iniziativa della Bosnia Erzegovina affinché anche in quel Paese possa operare l’agenzia Frontex. “La prossima settimana sarà in visita in Slovenia il ministro dell'Interno della Bosnia Erzegovina e condividerò con lui le opinioni espresse qui”, ha assicurato Poklukar. (Frt)