Medio Oriente: Unifil, due razzi caduti ieri a 10 metri da postazione caschi blu in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha annunciato oggi che due proiettili sono caduti ed esplosi ieri, primo novembre, a dieci metri da una postazione dei caschi blu vicino a Bayt Lif, nel sud del Libano, provocando danni significativi a un muro e lievi danni ad alcuni veicoli. “Fortunatamente in quel momento il personale si trovava nei bunker e nessuno è rimasto ferito. Abbiamo avviato un'indagine”, afferma l’Unifil in una nota, ribadendo “grande preoccupazione” per il fatto che le posizioni dei peace-keeper vangano colpite “mettendo a rischio le forze di pace e tutti i civili che potrebbero cercare rifugio lì”. La nota condanna inoltre “qualsiasi utilizzo delle aree vicine alle nostre posizioni per lanciare attacchi attraverso la Linea Blu”, il confine de facto tra Israele e Liano, “e qualsiasi attacco alle aree vicine alle nostre posizioni per qualsiasi motivo”. Tutti gli attacchi alle forze di pace, aggiunge Unifil, “sono un crimine e una violazione del diritto internazionale. Nonostante questo e precedenti incidenti, le forze di pace rimangono in posizione e in missione, e stiamo lavorando attivamente per allentare le tensioni e ripristinare la stabilità lungo la Linea Blu. Continuiamo a esortare tutti a cessare il fuoco e a fermare qualsiasi atto che possa mettere a rischio i civili o il personale delle Nazioni Unite”. L’Italia contribuisce alla missione Unifil con un contingente di 1.100 uomini. (Lib)