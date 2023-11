Tunisia: petizione per rinviare progetto di legge che criminalizza normalizzazione con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni deputati tunisini hanno presentato una petizione alla presidenza dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo per chiedere il rinvio dell'esame del progetto di legge che criminalizza la normalizzazione delle relazioni con Israele. Lo ha dichiarato la deputata Asma Derouiche all'emittente radiofonica tunisina "Mosaique Fm", precisando che il testo della petizione contiene la richiesta di rinviare il progetto di legge alla commissione parlamentare per i Diritti e le libertà. Darouiche ha aggiunto che è necessario “rispettare le procedure di legge” e “studiare le ripercussioni economiche e di sviluppo di questo progetto di legge sul popolo tunisino”. Il 23 ottobre scorso, la commissione per i Diritti e le libertà dell’Arp aveva approvato, a maggioranza relativa, una proposta di legge che definisce come "reato" la normalizzazione con Israele. Secondo la presidente della commissione, Hela Jaballah, nel testo sono presenti le definizioni dell'”entità sionista” (espressione riferita allo Stato di Israele), del termine “normalizzazione” e del relativo “reato”, nonché precisazioni sulle forme e sui tipi di questa normalizzazione. (segue) (Tut)