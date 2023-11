Tunisia: petizione per rinviare progetto di legge che criminalizza normalizzazione con Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il disegno di legge approvato il 23 ottobre stabilisce la sanzione penale prevista per questo reato e si individuano gli organismi competenti delle relative indagini. Jaballah ha poi chiarito che chiunque tenti di entrare in contatto, comunicare, collaborare o trattare con l'”entità sionista” attraverso varie attività, culturali, commerciali, militari, di intelligence o di altra natura, è perseguibile penalmente sulla base del disegno di legge, che entrerà in vigore dopo l’approvazione in sessione plenaria e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (Journal officiel de la République tunisienne). La pena massima prevista dal progetto di legge sulla normalizzazione è l’ergastolo, che riguarda i reati di intelligence militare e di porto d’armi in collaborazione con il “nemico”, mentre le altre sanzioni vanno dai sei ai dodici anni di reclusione e a una multa da dieci a centomila dinari (da tre a trentamila euro). (Tut)