Trasporti: Di Stefano (Nm-FI), Gualtieri scappa da confronto su tranvia Tva, venga in Aula

22 luglio 2021

- Il consigliere capitolino di Noi moderati Forza Italia, Marco Di Stefano, lamenta la mancata convocazione a oggi di una seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sul tema della tranvia Termini Vaticano Aurelio (Tva). In una nota Di Stefano, primo firmatario della richiesta di consiglio straordinario presentata dalle opposizioni, spiega: "Ennesima fuga dal confronto sulla Tva da parte del sindaco Gualtieri e dell'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. È semplicemente scandaloso il continuo rinvio di una possibilità di dibattito con la stragrande maggioranza dei cittadini romani che non condividono il progetto o che semplicemente vogliono maggiori spiegazioni al riguardo per poterne valutare l'opportunità. Il Consiglio straordinario che abbiamo richiesto ormai da settimane non è stato ancora fissato, la data dello stesso viene continuamente spostata con la banale giustificazione che i soggetti in questione, vale a dire appunto il sindaco e l'assessore alla Mobilità, non riescono a trovare un paio d'ore di tempo per illuminarci su un tema così delicato e complesso e così sentito dalla città. Per un'amministrazione che si pregia di essere aperta al dibattito e all'ascolto, tutto ciò è vergognoso e non più ammissibile", conclude Di Stefano. (Com)