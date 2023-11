Balcani: ministro Interni sloveno, solo collaborazione rafforzata può aumentare sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto una collaborazione rafforzata può aumentare la sicurezza per i cittadini sloveni, italiani e croati. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro dell’Interno sloveno, Bostjan Poklukar, al termine del vertice trilaterale con gli omologhi di Italia e Croazia. Per Poklukar, la proposta italiana di istituire brigate miste per intensificare i controlli ai confini è “un’iniziativa legittima; ora dobbiamo definire esattamente i mandati di queste brigate, il numero di agenti e quali operazioni di polizia saranno attuate. Tutti e tre i Paesi – ha aggiunto – sono d’accordo sul fatto che solo la rapida trasmissione delle informazioni ci consente di essere efficaci nell’individuare reti criminali che favoriscono il traffico illegale attraverso i confini. È necessario rafforzare il sistema trilaterale. Sono certo – ha concluso -che altri Paesi della regione si assoceranno a questa attività congiunta”. (Frt)