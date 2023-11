Papa: Rossi (Rai), Francesco voce che parla a coscienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la straordinaria intervista di Papa Francesco, il Tg1 ha diffuso una voce universale capace di parlare alla coscienza di ciascuno e di aiutare ad interpretare il drammatico momento storico che stiamo vivendo: quello di una “terza guerra mondiale a pezzi”, secondo le parole dello stesso Pontefice”. Lo ha detto il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi sull’intervista a Papa Francesco del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, andata in onda ieri sera su Rai 1. “La Rai – ha aggiunto Rossi - si conferma il centro del dibattito pubblico, irrinunciabile spazio di testimonianza per le più importanti voci del nostro tempo. Un grazie ai colleghi del Tg1 e al direttore Gian Marco Chiocci per questa pagina di vero Servizio Pubblico”, ha concluso. (Com)