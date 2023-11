Sanità: Aurigemma, San Camillo eccellenza del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo davvero orgogliosi per la straordinaria notizia di quanto avvenuto all'ospedale San Camillo di Roma: grazie ad una delicatissima operazione di asportazione di un polmone con il tasso di mortalità del 60 per cento, è stata salvata la vita ad un giovane di 26 anni, ricoverato a seguito di un incidente stradale". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. "Si tratta di una dimostrazione di eccellenza della sanità laziale. Per questo, desidero ringraziare tutti i medici per il duro lavoro svolto, a partire dai chirurghi toracici, Dott. Giuseppe Cardillo e Sara Ricciardi. Una situazione complessa, gestita con grandissima professionalità e competenza", conclude Aurigemma.(Com)