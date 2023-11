Lombardia: Pizzighini (M5s), aumento allarmante di suicidi, serve sensibilizzare i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023 "ci sono state 3.700 richieste di aiuto, 37 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Lo dichiara in una nota Paola Pizzighini, consigliera regionale M5s Lombardia, a seguito dell'incontro avvenuto oggi in essere stata ascoltata in Commissione Sanità la dottoressa Monica Petra, presidente Telefono Amico Italia, dopo che lo scorso mese di settembre l'associazione aveva lanciato l'allarme sull’aumento dei suicidi, e tentati suicidi, soprattutto tra i giovani e giovanissimi. "Nel 2022 a Telefono Amico Italia sono giunte complessivamente 6 mila chiamate di aiuto, il 29 per cento delle quali da under 26. Il disagio giovanile è tangibile e preoccupante, serve monitorare con attenzione questo fenomeno. Un disagio che non si manifesta solo nelle segnalazioni legate in maniera specifica al suicidio, ma si traduce in un aumento generale delle richieste di aiuto relative a difficoltà esistenziali e relazionali e che trova purtroppo eco anche negli ultimi gravi fatti di cronaca - prosegue Pizzighini -. Per limitare il fenomeno è fondamentale agire sulla prevenzione e prendersi cura dei soggetti più fragili come fa l'associazione Telefono Amico. Mi auguro che l’audizione di oggi aiuti Regione Lombardia a comprendere una volta di più i disagi delle persone che stanno vivendo momenti di grave difficoltà e che la nostra istituzione assecondi attività di prevenzione, ascolto e riflessione su un’emergenza che non ci può lasciare indifferenti". "Regione Lombardia deve collaborare con Telefono Amico Italia, soprattutto con un occhio di riguardo al disagio vissuto dai giovani, attraverso iniziative concrete e patrocini, anche onerosi, per iniziative utili a sensibilizzare la popolazione lombarda sul tema. Anche in questo ambito la prevenzione è l’antidoto migliore che abbiamo a disposizione per alleviare i disagi individuali dei cittadini. Oggi, grazie alla tecnologia, disponiamo di diversi strumenti (telefono, mail, Whatsapp, social) per facilitare i contatti tra chi ha bisogno di aiuto e chi può aiutare", conclude la consigliera pentastellata. (Com)