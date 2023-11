Frosinone: si insedia commissario straordinario Asl, Savo (Fd'I) "profilo giusto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente commissione Sanità della Regione Lazio, Alessia Savo di Fratelli d'Italia, ha accompagnato il nuovo commissario straordinario della Asl di Frosinone, la dottoressa Sabrina Pulvirenti, in occasione dell'insediamento questa mattina nella palazzina della direzione generale dell’Azienda sanitaria locale. “Dare servizi e risposte al paziente senza dimenticare un sorriso e una parola di conforto per non farlo sentire solo. La sanità che stiamo costruendo - ha detto la presidente Savo - è anche quella contenuta nelle prime parole della dottoressa Pulvirenti da nuovo commissario straordinario della Asl di Frosinone, alla quale auguro buon lavoro. Questa mattina, in occasione del suo insediamento alla Direzione generale della Asl, abbiamo avuto un veloce momento di confronto, per poi iniziare da subito il delicato e impegnativo percorso alla guida della sanità del territorio". (segue) (Com)