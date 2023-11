Medio Oriente: “Wsj”, Blinken vuole discutere il futuro di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha intenzione di discutere nel dettaglio del futuro della striscia di Gaza in occasione degli incontri che avrà nei prossimi giorni in Israele e in Giordania. Lo riferisce oggi il “Wall Street Journal” citando fonti a conoscenza del dossier. La questione è stata già discussa nei giorni scorsi dall’assistente segretaria di Stato per gli affari del Vicino oriente, Barbara Leaf, la cui visita ha anticipato quella di Blinken. Al momento, assicurano le fonti, non vi è ancora un piano sostenuto da Washington, ma tra le opzioni sul tavolo vi è anche quella di una forza multinazionale costituita da Paesi della regione incaricata di controllare l’exclave palestinese. Questo perché, come evidenzia il vicepresidente del Middle East Institute di Washington, è “importante avere qualche forma di appoggio da parte dei Paesi arabi”. Questi ultimi, tuttavia, sono “riluttanti” a farsi coinvolgere nei piani futuri per l’amministrazione della Striscia se le Forze di difesa d’Israele (Idf) continueranno a condurre sporadiche o frequenti operazioni contro il gruppo islamista palestinese Hamas. (segue) (Was)