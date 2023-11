Medio Oriente: “Wsj”, Blinken vuole discutere il futuro di Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’altro canto, il presidente statunitense Joe Biden ha già respinto l’idea di un’occupazione a lungo termine di Gaza da parte dello Stato ebraico, sostenuta da alcuni politici israeliani, mentre è l’Egitto a opporsi alla prospettiva di un trasferimento forzato dei residenti di Gaza nella Penisola del Sinai. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato che l’obiettivo dell’operazione militare in corso è di distruggere le capacità di lotta e di governo di Hamas, ma che lo Stato ebraico non ha alcun interesse a rioccupare Gaza in via permanente. Blinken, da parte sua, ha avanzato l’ipotesi che l’amministrazione e la gestione della sicurezza della Striscia torni “a un certo punto” a una “efficace e rivitalizzata Autorità palestinese”. Quest’ultima è però al momento considerata dagli Usa troppo debole per governare Gaza nel breve termine. (Was)