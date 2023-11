Legge Bilancio: Borghese (Maie), sostenere Camere commercio all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le 86 Camere di commercio italiane, che operano all'estero, svolgono un ruolo fondamentale per favorire l'internalizzazione delle imprese e lo sviluppo del made in Italy, a cui il governo Meloni attribuisce giustamente grande rilievo. Credo, quindi, che vadano sostenute con più mezzi e risorse e in qualità di vicepresidente del Maie e di componente della commissione Bilancio di palazzo Madama mi batterò per raggiungere questo obiettivo". Lo dichiara il senatore Mario Borghese, vicepresidente del Movimento associativo degli Italiani all'estero e membro della commissione Bilancio. (Rin)