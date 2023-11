Speciale infrastrutture: Dubai Business Forum, ruolo piccole e medie imprese nella crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo giorno di riunioni del Dubai Business Forum, un evento globale promosso dalle Camere di commercio di Dubai, ha messo in evidenza il ruolo chiave delle piccole e medie imprese nell'accelerare la crescita economica e nell’attrarre investimenti stranieri diretti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Nel corso di una tavola rotonda, Khalfan Belhoul, amministratore delegato della Dubai Future Foundation, e Shamsa al Falasi, amministratore delegato di Citibank, hanno sottolineato il contributo fondamentale delle piccole e medie imprese come principali motori dell'economia di Dubai. "Ogni giorno, emergono numerose opportunità a Dubai perché è un polo di talenti”, ha dichiarato Al Falasi, aggiungendo che, in attesa della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, Cop28 (che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre prossimi), molti operatori economici pongono l’accento sulla sostenibilità. "Le piccole e medie imprese richiedono un notevole sviluppo di competenze e occorre impegno per costruire l'ecosistema più adatto al loro sviluppo. Inoltre, con un'ampia penetrazione di Internet, è più facile digitalizzare le startup e le piccole imprese. "La bellezza degli Emirati Arabi Uniti risiede nella loro diversità, con quasi il 90 per cento della popolazione composta da espatriati", ha commentato Al Falasi. Patrocinato da Mohammed bin Rashid al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati e sovrano di Dubai, il Dubai Business Forum riunisce i principali attori dei settori pubblico e privato di tutto il mondo per esplorare partnership economiche strategiche, sviluppare reti internazionali e aprire nuovi orizzonti di cooperazione. (Res)