Speciale infrastrutture: Italia-India, Jaishankar, “molte delle nostre grandi iniziative sono state sostenute da Roma”

- Quando l’India guarda all’Europa, considera l’Italia un partner “importante” e “molte delle grandi iniziative" che Nuova Delhi ha intrapreso sono state sostenute da Roma. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Roma, nell’audizione odierna alla commissione Affari esteri e difesa e alla commissione Politiche dell’Unione europea del Senato riunite in seduta congiunta. Il ministro ha citato l’Alleanza solare internazionale (Isa), la Coalizione per le infrastrutture resilienti ai disastri (Cdri), il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), l’Alleanza globale per i biocarburanti (Gba), l’Indo-Pacific Oceans Initiative (Ipoi). Jaishankar, inoltre, ha aggiunto, esprimendo gratitudine, che l’Italia ha dato all’India un “grande sostegno durante la presidenza del G20”, in particolare per quanto riguarda il pilastro della scienza e della tecnologia. (Res)