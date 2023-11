Migranti: ministro Interni croato, grande pressione su rotta balcanica, 9 mila agenti attivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha attivato oltre 9 mila agenti delle forze di polizia nei controlli ai confini, per far fronte alla grande pressione a cui è sottoposta la rotta balcanica. Lo ha detto oggi a Trieste il ministro dell’Interno croato, Davor Bozinovic, al termine del vertice trilaterale con gli omologhi di Italia e Slovenia. “La Croazia sta continuando a fare il suo lavoro, è attiva 24 ore su 24 per la protezione del confine esterno dell’Unione europea e per fermare i migranti illegali che vogliono entrare. Come membri di Schengen oggi abbiamo molte richieste di asilo e quindi il sistema di certificazione è molto sotto pressione”, ha ammesso il ministro. “Tutti coloro che entrano in Croazia, abusano del diritto di libera circolazione e arrivano in Slovenia e poi in Italia sono registrati. Quello su cui bisogna insistere – ha aggiunto Bozinovic - è che tutti si devono attivare per fermare questo afflusso che giunge dall’Asia minore e tramite altri canali verso l’Europa. Nessun Paese ha scelto di essere sulla rotta, ma è un fatto che prima di arrivare sulla rotta balcanica i migranti sono stati in almeno un Paese membro dell’Unione europea”. (Res)