Roma: commemorazione defunti al Verano, Gualtieri "impegno a riqualificare tutti i cimiteri"

22 luglio 2021

- La tradizionale cerimonia per la commemorazione dei defunti, al Cimitero Monumentale del Verano, oggi è stata occasione per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per ribadire l'impegno a riqualificare gli undici cimiteri comunali che versano, in diverse aree, in condizioni di abbandono e degrado. "Il cimitero del Verano è un luogo unico e c'è un grande impegno per curarlo e metterlo a posto: è stato in condizioni difficili", ha detto Gualtieri. "Stiamo lavorando con grande impegno per dare una cura adeguata a tutti i nostri cimiteri, è un segno doveroso di rispetto verso i nostri defunti e verso chi li ricorda", ha aggiunto. In particolare l'amministrazione sta lavorando, attraverso l'assessorato all'Ambiente, a una revisione del regolamento cimiteriale per favorire la cura delle tombe senza eredi e che, per questo, sono abbandonate al degrado. È in questo contesto che l'azienda capitolina Ama sta svolgendo un censimento delle tombe di pregio nella parte monumentale del Verano. "Stiamo ragionando sul regolamento cimiteriale: se una tomba non ha più eredi e noi sfalciamo il verde che le sta intorno, ma resta invariato lo stato della tomba, allora continuerà ad esserci un degrado generale", ha spiegato l’assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi. "Chiaramente non è un lavoro semplice: queste tombe sono private e in caso di danneggiamento siamo noi a risponderne”, ha aggiunto. (segue) (Rer)