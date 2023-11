Roma: commemorazione defunti al Verano, Gualtieri "impegno a riqualificare tutti i cimiteri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema riguarda il Verano, quello più storico, quanto gli altri undici cimiteri. "Su ognuno c’è una progettazione. Qui al Verano abbiamo messo a bando le tombe: molte di quelle che non sono più curate, non lo sono perché non ci sono più eredi. Stiamo facendo con la Sovrintendenza un lavoro sulle tombe monumentali che non hanno eredi per prenderle in carico come Comune e mantenerle, per poter arrivare alla musealizzazione dell'area monumentale del Verano”, ha chiarito l'assessora Alfonsi. Sulle altre strutture, invece, sono in corso le attività di manutenzione ordinaria in attesa degli interventi straordinari, per cui sono già stanziati fondi e che sono a cura della divisione cimiteri - di recente conio - dell'azienda Ama. "Sono ripresi i lavori dell'area cimiteriale della comunità ebraica, è stata sistemata la parte vegetativa ed è stata avviata la ricostruzione delle tombe. Ad agosto al cimitero di Prima Porta sono stati fatti grandi lavori sul verde e sono state risolte le problematiche legate agli intonaci che cadevano da alcune palazzine. Abbiamo risolto anche il problema dell’acqua. Oggi pomeriggio inaugureremo la riqualificazione della chiesa di San Michele al cimitero Flaminio, un appalto fermo da tanti anni e al cimitero Laurentino, che aveva problemi soprattutto legati allo sfalcio del verde, stiamo intervenendo", ha precisato Alfonsi. (segue) (Rer)