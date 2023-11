Roma: commemorazione defunti al Verano, Gualtieri "impegno a riqualificare tutti i cimiteri" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A termine della commemorazione di oggi al Verano, durante la quale il sindaco Gualtieri ha deposto una corona di fiori e ha acceso un fuoco, è stato mostrato il kit per la pulizia delle tombe, che in questi giorni viene offerto ai romani in visita ai propri defunti. "Esprimo un ricordo per i defunti della nostra città e per tutti i loro cari che oggi li commemorano. È un giorno di raccoglimento e vicinanza. Stiamo lavorando con grande impegno per dare una cura adeguata ai nostri cimiteri, è un segno doveroso di rispetto verso i nostri defunti e verso chi li ricorda", ha concluso il sindaco. (Rer)