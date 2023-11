Trasporti: Metrotranvia Milano Parco Nord–Seregno, necessità di ridurre i disagi per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e la necessità di ridurre i disagi per le imprese. E' quanto è stato discusso fra Città Metropolitana di Milano e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con l'Associazione territoriale Confcommercio dell'Alta Brianza nel corso di un incontro, svoltosi nella sede della Città Metropolitana, sui cantieri per la realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord – Seregno. All'incontro, promosso dalla Città Metropolitana, hanno preso parte la consigliera delegata alle infrastrutture della Città Metropolitana Daniela Caputo; l'ingegner Matteo Colombo di MM (direttore dei lavori della Metrotranvia); il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza Marco Barbieri con il segretario dell'Associazione territoriale Confcommercio dell'Alta Brianza Simone Errico. Nel corso della riunione sono state illustrate le cantierizzazioni attive e le relative criticità emerse; si sono inoltre analizzate le fasi del progetto, si è discusso del cronoprogramma – che verrà aggiornato - e dell'impatto dei cantieri per la viabilità. Da parte di Confcommercio è stata manifestata la necessità di avere una situazione aggiornata per informare le imprese del territorio: ad oggi, nei Comuni di Desio e Seregno, sono presenti i cantieri per la rimozione dei binari esistenti, ma non sono in corso lavori. Incidono l'aumento dei costi delle materie prime e la difficoltà di reperire mano d'opera. "L'attenzione verso le imprese presenti su tutta l'asse interessata dai lavori della metrotranvia è la nostra priorità" ha detto Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. "Per questo abbiamo chiesto a Città Metropolitana garanzie sull'avanzamento dell'opera e ribadito la necessità di ridurre al minimo i disagi per le attività commerciali in prossimità dei cantieri". (Com)