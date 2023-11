Serbia: leader Socialdemocratici Tadic, ci uniamo all'opposizione di centro-sinistra per elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico (Sds) si unirà alla lista di centrosinistra "Serbia contro la violenza" in vista delle prossime elezioni parlamentari del 17 dicembre. Lo ha affermato il presidente del Partito socialdemocratico (Sds) ed ex presidente della Serbia Boris Tadic, il quale ha dichiarato di aver accettato l'offerta del leader del Movimento popolare serbo (Nps) Miroslav Aleksic e si è dichiarato "pronto" a firmare l'accordo di coalizione, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. "Nonostante i disaccordi con l'azione politica di alcuni dei partecipanti a questa lista, per il bene dell'interesse generale e dell'unità dell'opposizione, il Sds accetta l'offerta di farne parte", ha precisato Tadic. La coalizione di centro-sinistra è composta dal Partito libertà e giustizia (Ssp) dal Fronte dei Verdi di sinistra (Zeleno levi front), dal Movimento popolare serbo (Nps), dall'organizzazione Rivolta ecologica (Ekoloski ustanak), dal Partito democratico (Ds) e dall'organizzazione Serbia Centro (Srce). (Seb)