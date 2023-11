Regno Unito-Italia: bilaterale Sunak-Meloni su Medio Oriente e intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa mattina un incontro bilaterale con il primo ministro, Rishi Sunak, a margine del vertice sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale in corso a Bletchley Park, nel Regno Unito. I due leader, riferisce una nota, hanno discusso delle principali tematiche bilaterali e internazionali e hanno, in particolare, condiviso l'impegno su come superare la grave crisi in Medio Oriente e l’urgenza di una gestione ordinata della questione migratoria. Il presidente Meloni ha confermato, inoltre, che l’Intelligenza artificiale sarà uno dei temi al centro della presidenza italiana del G7 del prossimo anno. (Rin)