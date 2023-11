Medio Oriente: ministra Esteri Francia in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti il 5 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri Catherine Colonna si recherà in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti per discutere della situazione in Medio Oriente dopo l'inizio del conflitto tra Israele e Hamas. Lo ha reso noto il Quai d'Orsay con una nota. "Queste consultazioni regionali hanno l'obiettivo di arrivare ad una tregua umanitaria immediata, duratura e sostenuta", ha spiegato il ministero degli Esteri francese. Tra gli obiettivi c'è anche l'organizzazione di una "risposta umanitaria a favore delle popolazioni civili di Gaza", il lavoro svolto ad "evitare che il conflitto si estenda" e l'individuazione dei mezzi utili a "rilanciare una dinamica che conduca ad una regolamento giusto e duraturo del conflitto israelo-palestinese", ha fatto sapere il ministero di Parigi. (Frp)