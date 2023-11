Maltempo: prosegue allerta gialla a Milano per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta gialla (rischio ordinario) per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali sul territorio di Milano. L'allerta, già in essere da stamani, prosegue fino a domani, venerdì 3 novembre. Si raccomanda di non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende.È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi. (Com)