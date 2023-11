Maltempo: in Liguria attenzione massima per vento forte e intensa mareggiata di libeccio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registrano piogge diffuse su tutto il territorio. Una cella temporalesca è attiva in particolare in mare davanti alla costa tra Sestri Levante e Moneglia. La zona più colpita fino a questo momento è quella del Tigullio, con circa 30millimetri all’ora di piogge sul bacino dell’Entella. Nelle ultime 12 ore sono caduti 121,5 millimetri di pioggia a Mele (GE), 34,6 millimetri nelle ultime 3 ore su Monte Pennello (alture di Genova) e 21,6 nell’ultima ora a Portovenere. Si sta assistendo ad un rinforzo dei venti sui crinali con raffiche che, a Casoni di Suvero, hanno raggiunto i 133,2 km/h. A Framura (SP) raffiche fino a 96,8 km/h, a Ronco Scrivia 178,6 km/h. La strada statale 586, riaperta ieri sera a senso unico alternato a Rezzoaglio dopo la frana di lunedì 30 ottobre, è stata nuovamente chiusa in via precauzionale da Anas, presente con un presidio sul posto in caso di allerta o comunque di piogge per monitorare la situazione fino a quando non saranno conclusi gli interventi strutturali che renderanno possibile la riapertura completa a doppio senso. Nelle prossime ore, non appena le condizioni lo permetteranno, verrà riaperta al transito a senso unico alternato. Si registra la caduta di massi sulla strada provinciale 3 a Orero di Serra Riccò. Segnalati diversi alberi caduti: a Davagna sono intervenuti alcuni volontari per liberare la strada, a Zoagli un albero è caduto sull’Aurelia ed è stato rimosso. (Rin)