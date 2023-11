Municipio Roma X: M5s, no ad abbattimento eucalipti ad Ostia Antic, è strage di alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Ambiente del Municipio Roma X , secondo i consiglieri municipali del M5s, non ha fatto "chiarezza" in merito "all'abbattimento di eucalipti in un'area privata ad Ostia Antica". In una nota il M5s spiega: "Una strage in piena regola. Le risposte ricevute dal dipartimento Tutela Ambientale non sono state esaustive e non avere contezza dei contenuti delle autorizzazioni alla manutenzione dei filari, ha generato imbarazzo totale dell'Aula e dei cittadini presenti. Non essere a conoscenza degli interventi di abbattimento e delle modalità con cui il privato sta procedendo in area a vincolo, perché nessun sopralluogo è stato effettuato, è grave. Per questo, nella stessa commissione Ambiente, non potevamo fare altro che chiedere al dipartimento Tutela Ambientale di intimare al privato di sospendere la sua attività, in attesa di approfondimenti procedurali e di attivarci presso i carabinieri forestali di Ostia per le dovute indagini del caso. Auspichiamo, anche se purtroppo centinaia di alberi sono stati abbattuti, che la sospensione dei lavori avvenga tempestivamente". (Com)