Maltempo: in Liguria allerta arancione sul levante

- È iniziata alla 8 di questa mattina l’allerta arancione sul Levante della regione (zona C, Tigullio e Spezzino, e zona E, bacini padani orientali). Nella serata di ieri e nella notte si sono registrati rovesci localmente intensi, con 121.8 millimetri in due ore Mele, 80 a Giacopiane (Comune di Borzonasca) e 100 a Busalla. Al momento la situazione è sotto controllo. “Stiamo monitorando costantemente la situazione – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. La nostra regione, in questi ultimi giorni, sta attraversando una forte ondata di maltempo, con piogge diffuse che stanno saturando i terreni, soprattutto a Levante. Nell'ultimo mese sono caduti circa 500 millimetri di pioggia. È importante non abbassare la guardia e porre la massima attenzione. Per la giornata di oggi si prevede la parte più consistente delle precipitazioni dalla tarda mattinata di oggi fino a tutta la serata, in particolare su levante e entroterra”. Per quanto riguarda le condizioni del mare, attesa mareggiata intensa da stasera e per tutta la giornata di domani, accompagnata da venti molto forti da sud ovest su tutta la regione.(Rin)