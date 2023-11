Speciale difesa: Medio Oriente, Israele ordina attacco di terra su larga scala a Gaza, è strage in campi profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 25mo giorno di operazioni delle Forze di difesa di Israele (Idf) nella striscia di Gaza, il generale Yaron Finkelman, capo del Comando sud delle Idf, ha ordinato alle forze di terra nell'exclave palestinese di avviare un attacco di terra su larga scala. “Combatteremo nei vicoli, combatteremo nei tunnel, combatteremo dove necessario”, ha annunciato Finkelman, aggiungendo: “Stazioni di Comando sud, è il comandante che parla. Stiamo lanciando un attacco contro (il movimento islamista palestinese) Hamas e le organizzazioni terroristiche. Il nostro obiettivo è uno, la vittoria. Non importa quanto dureranno i combattimenti, quanto saranno difficili, non ci sarà altro risultato, ma la vittoria. Combatteremo in modo professionale e potente alla luce dei valori delle Idf in cui siamo cresciuti, il principale dei quali è attenersi alla missione e lottare per la vittoria”. (Res)