Speciale difesa: Medio Oriente, Usa, missile intercettato da Israele è stato sparato dalle milizie Houthi

- Il missile a medio raggio intercettato e distrutto dalla difesa aerea israeliana sarebbe stato sparato dalle milizie Houthi, in Yemen. Lo hanno riferito due funzionari anonimi all’emittente “Nbc News”, dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato in una nota di avere intercettato un missile terra-terra in arrivo dal Mar Rosso, senza però specificare il responsabile. Le fonti hanno specificato che il lancio del missile non ha comportato rischi per le truppe e le navi statunitensi dispiegate nel Mar Rosso e nella zona circostante. (Was)