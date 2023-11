Speciale difesa: Medio Oriente, Casa Bianca su missile Houthi contro Israele, non vogliamo escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non vogliono una escalation regionale del conflitto nella striscia di Gaza tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Interpellato sul lancio di un missile a medio raggio da parte delle milizie Houthi, intercettato dalla difesa aerea israeliana, Kirby ha ribadito che gli Stati Uniti proteggeranno i loro interessi nella regione. “Lo abbiamo detto chiaramente a chiunque stia pensando di trarre vantaggio dalla situazione”, ha concluso. (Was)